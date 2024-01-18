تقرير: بلينكن أبلغ نتنياهو أنه لا حل عسكريا بشأن مصير حماس... محاولة للتحضير لحكومة ما بعد نتنياهو

أفاد تقرير بأن بلينكن أبلغ نتنياهو أنه لا حل عسكريا بشأن مصير حماس؛ فيما هناك محاولة من قِبل إدارة بايدن وبمشاركة قادة إسرائيليين، للتحضير لحكومة ما بعد نتنياهو.

أبلغ وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه لا حل عسكريًّا بشأن مصير حركة حماس، فيما هناك محاولة من قِبل إدارة الرئيس جو بايدن، للتحضير لحكومة ما بعد نتنياهو.

جاء ذلك بحسب ما أوردت شبكة NBC عن مسؤولين أميركيين، شدّدوا على أن "الانقسامات بين إدارة بايدن ونتنياهو، باتت أكثر وضوحا منذ زيارة بلينكن لإسرائيل".

وذكرت الشبكة أن "نتنياهو رفض خلال زيارة بلينكن جميع طلبات واشنطن، باستثناء عدم مهاجمة حزب الله".

وقال المسؤولون الأميركيون أن "بلينكن أبلغ نتنياهو أنه لا حل عسكريا بشأن مصير حماس، وعلى إسرائيل الاعتراف بذلك".

ولفت التقرير إلى أن "إدارة بايدن تتطلع إلى ما بعد نتنياهو، لتحقيق أهدافها في المنطقة".

وأضاف المسؤولون أن "إدارة بايدن تحاول التحضير مع قادة إسرائيليين آخرين، لتشكيل حكومة ما بعد نتنياهو".

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