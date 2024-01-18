قصف أميركيّ - بريطانيّ يستهدف مواقع للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية

ذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" نقلا عن مسؤول أميركي أن "الولايات المتحدة نفذت جولة أخرى من الضربات ضد أهداف للحوثيين" في اليمن يوم الأربعاء.

استهدف قصف أميركي - بريطاني مواقع لـ"أنصار الله" الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، ليل الأربعاء - الخميس.

وذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" نقلا عن مسؤول أميركي أن "الولايات المتحدة نفذت جولة أخرى من الضربات ضد أهداف للحوثيين" في اليمن يوم الأربعاء.

وقال المسؤولون نفسهم إن "الجولة الجديدة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن شملت مواقع مجهزة لشن هجمات".

وذكر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي، أن "قصفا أميركيا بريطانيا يستهدف عددا من المحافظات اليمنية".

وبحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، فإن "طيرانا أميركيا بريطانيا قد استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة".

وأوضحت أنّ من بين المواقع التي استهدفتها الغارات "جبل الصمع غربي مدينة صعدة".

وإثر الغارات الجديدة فجر اليوم الخميس، أكّد الحوثيّون مجددا مضيّهم في استهداف الملاحة البحريّة.

ونقلت قناة المسيرة عن "مصدر عسكري" في الجماعة، قوله: "مستمرّون في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مهما حاول العدوان الأميركي-البريطاني منعنا من ذلك".

وقال الجيش الأميركي في وقت سابق، الأربعاء، إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين استهداف سفينة "جينكو بيكاردي" الأميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، حسبما جاء عنها، مساء الأربعاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر، ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأضاف أن "الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

وختم سريع بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، وأن عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".