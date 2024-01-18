مصرع عامل أثناء عمله في أحد المصانع في حيفا

لقي عامل (50 عاما) مصرعه، صباح اليوم الخميس، أثناء عمله في أحد المصانع في مدينة حيفا. ويشتبه في أنه أصيب بانفجار خلال العمل، ولا توجد شبهة جنائية أو إجرامية.

وقال مسعف من خدمة "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما وصلنا إلى المصنع، اقتادونا إلى عامل كان يرقد فاقدًا للوعي بعد إصابته أثناء عمله. وأجرينا له الفحوصات الطبية، وكان يعاني من إصابات خطيرة في جسده وكان بلا نبض ولا يتنفس، واضطررنا إلى إقرلر وفاته على الفور".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.