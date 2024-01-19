عدوان أميركي بريطاني يستهدف مدينة الحديدة بغارتين

استهدف عدوان أميركي وبريطاني منطقة الجبانة في مدينة الحديدة باليمن بغارتين؛ حسبما أورد إعلام تابع للحوثيين مساء اليوم.

أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم الجمعة، أن القوات الأميركية والبريطانية شنت غارتين على محافظة الحديدة غربي اليمن.

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وقالت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين، إن "عدوانا أميركيا وبريطانيا استهدف منطقة الجبانة في مدينة الحديدة بغارتين".

ولم توضح القناة نتيجة هذا الاستهداف؛ فيما لم يصدر تعقيب فوري من القوات الأميركية أو البريطانية.

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة الماضي سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، قبل أن يستهدف الجيش الأميركي في اليوم التالي وهذا الأسبوع مجدّدًا الحوثيين.

يأتي ذلك ردًا على عشرات الهجمات التي نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها، دعمًا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ أسبوع، بات الحوثيون يستهدفون أيضًا السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا ردًا على ضربات هاتين الدولتين عليهم.

وأعلن الحوثيون بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة استهداف سفينة أميركية في خليج عدن "بصواريخ بحرية مناسبة" مؤكدين أن "الإصابة كانت مباشرة". لكنّ الجيش الأميركي قال إن الصواريخ أخطأت هدفها.

وجاء ذلك بُعيد استهداف الجيش الأميركي صاروخين مضادين للسفن أعدّهما الحوثيون للإطلاق باتجاه الممر البحري المزدحم.