المغار: مصابان بحالة خطيرة ومتوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار وطعن

أسفرت حادثة عنف في المغار عن إصابة شخصين بجراح خطيرة ومتوسطة من جراء تعرضهما لطعن وإطلاق نار.

أصيب رجل، في الخمسينيات من عمره، بجراح خطيرة وشاب (30 عاما) بجراح متوسطة من جراء تعرضهما لطعن وإطلاق نار في مدينة المغار، مساء اليوم الجمعة.

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وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصاب البالغ تعرض للطعن بينما الشاب لإطلاق نار، فيما لم تعرف الخلفية بعد.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانى المصاب البالغ جروحا خطيرة بينما الشاب وصفت حالته بالمتوسطة.

وقال المضمد، هيثم دغش، إن "المصابين كانا بوعيهما وعانيا من إصابات اخترقت جسديهما، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية ونقلناهما بواسطة سيارة العلاج المكثف".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وخلفية إصابة الشخصين؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.