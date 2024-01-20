الجيش الأميركي: نفذنا غارة جوية لتدمير صاروخ للحوثيين كان مصوبا باتجاه خليج عدن

أعلن الجيش الأميركي أن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت اليوم، السبت، ضربات جوية ضد صاروخ مضاد للسفن للحوثيين كان جاهزا للإطلاق لاستهداف خليج عدن.

قال الجيش الأمريكي إن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت اليوم، السبت، ضربات جوية ضد صاروخ مضاد للسفن للحوثيين، كان جاهزا للإطلاق لاستهداف خليج عدن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في بيان على موقع إكس، "قررت القوات الأميركية أن الصاروخ يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعا عن النفس".

وقالت إن الصاروخ المستهدف "‏كان مصوبا باتجاه خليج عدن ومعد مسبقا للإطلاق".

القيادة المركزية الامريكية تقوم بتدمير صاروخ مضاد للسفن تابع للارهابيين الحوثيين



تامبا، فلوريدا - كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية في يوم 20 يناير/كانون الثاني وفي حوالي الساعة 4 صباحاً (بتوقيت… pic.twitter.com/pYGpLRu058 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) January 20, 2024

وأوضحت أن الهجوم الاستباقي بـ"غارات جوية"، الذي شنته لاعتراض الصاروخ "نفذ في حوالي الساعة 4 صباحًا (بتوقيت صنعاء)". قالت إن ذلك يأتي "كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية".

واعتبرت أن "هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، سفينة أميركية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (...) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع.