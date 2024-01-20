قصف مدفعي في جنوب لبنان.. صافرات إنذار في عدة بلدات بالجليل الغربي

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل على مواقع وبلدات قرب الحدود منذ 105 أيام.

قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مناطق وبلدات في جنوب لبنان بينها سهل مرجعيون وتلة الحمامص، فيما دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية قرب الحدود.

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وأفادت الوكالة اللبنانية صباح اليوم بأن طيران الاستطلاع الإسرائيلي حلق بكثافة طيلة الليل وصباح اليوم فوق مجرى نهر الليطاني وفوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف منطقة صور والساحل البحري.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل على مواقع وبلدات قرب الحدود منذ 105 أيام.

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