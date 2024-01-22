أم الفحم: مقتل شخص في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في أم الفحم عن مقتل شخص وإصابة آخر بجراح، لترتفع حصيلة القتلى العرب إلى 8 منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن.

قتل محمد طلال جمّال (40 عاما) وأصيب شخص آخر بجراح طفيفة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في حي "عين إبراهيم" بمدينة أم الفحم، اليوم الإثنين.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الضحية بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الضحية محمد طلال جمّال

وقال المضمد يوسف جبارين، إن "الرجل كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس وعانى إصابات اخترقت جسده، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وجرى نقل المصاب الآخر إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

8 قتلى عرب منذ مطلع العام الجاري

ويأتي ذلك فيما تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بشكل متصاعد وخطير، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 8 أشخاص بينهم شابة في جرائم إطلاق نار وطعن ارتكبت بالمجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.