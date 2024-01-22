نتنياهو: قدمتُ عرضا لصفقة صادق عليها كابينيت الحرب... نحن في مرحلة "شد الحبل"

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه صاغَ عرضا لصفقة قد تفضي للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس، وذلك خلال اجتماعه مع عائلات الأسرى في وقت سابق اليوم، الإثنين، مدعيا أن إسرائيل تبذل جهودا عبر الوسطاء لدفع الحركة للتفاوض حول العرض الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأمور لا تزال عالقة في مرحلة "شد الحبل".

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وجاءت تصريحات نتنياهو في تسريب مُسجل خلال اجتماعه مع عائلات الأسرى في غزة، بثته القناة 12 في نشرتها المسائية، نفى خلال نتنياهو أن تكون حركة حماس قد قدمت عرضا خاصا؛ في حين شددت العائلات على عدم جدوى "الضغط العسكري المتصاعد" على غزة في تحقيق انفراجة هذا الملف، وذلك بعد 108 أيام من الحرب المتواصلة على القطاع.