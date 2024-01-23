البيت الأبيض: ندعم وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة طويلة ونجري محادثات نشطة بشأن صفقة رهائن

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: "ندعم وقفا إنسانيا لإطلاق النار في غزة لمدة طويلة".

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه يدعم وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة طويلة، مشيرا إلى محادثات "نشطة" بشأن صفقة رهائن مُحتمَلة بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: "ندعم وقفا إنسانيا لإطلاق النار في غزة لمدة طويلة".

وذكر أن "المبعوث الأميركي ماكغورك يزور المنطقة، للتركيز على اتفاق آخر للرهائن وهدنة إنسانية في غزة".

وشدّد على أن إدارة بايدن "لا تريد لحماس أن تحكم غزة، ونتفق مع نظرائنا الإسرائيليين في هذا الشأن".

وأضاف كيربي: "نجري محادثات نشطة بشأن صفقة رهائن بين حماس وإسرائيل".

وفي ما يتعلّق بالضربات التي وجّهتها واشنطن بمشاركة دول أخرى لمناطق تقع تجت سيطرة الحوثيين في اليمن، قال البيت الأبيض: "نقوم بجهود لاعتراض تدفق الذخائر لمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن للحد من قدرتهم على شن هجمات".

أما في ما يتعلّق بلبنان، قال البيت الأبيض: نخوض عملية دبلوماسية مع إسرائيل والقادة في لبنان لتفادي تصعيد النزاع".

وقال البيت الأبيض: "عمليتنا في البحر الأحمر تستهدف عرقلة قدرة الحوثيين على شن هجمات ضد السفن".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال إن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، ستستغرق نصف عام إضافيّ، بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11")، اليوم، والتي أشارت إلى أن نتنياهو كان قد قال ذلك، خلال "الجزء المغلق" من جلسة الحكومة التي عُقدت هذا الأسبوع.