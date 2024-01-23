القدس: 4 مصابين بحالة حرجة بينهم أطفال إثر اندلاع حريق بمنزل

أسفر حريق شب في منزل برأس العمود في القدس عن إصابة 3 أطفال ووالدتهم من جراء استنشاقهم الدخان؛ حيث وصفت حالتهم بالحرجة والخطيرة.

من مكان الحريق (تصوير: نجمة داود الحمراء)

أصيب 4 أطفال ووالدتهم نتيجة استنشاقهم الدخان ووصفت حالتهم بالحرجة والخطيرة إثر حريق منزل في رأس العمود بمدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء.

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وهرعت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ وأخرى طبية إلى مكان الحريق، وعملت على تخليص المرأة والأطفال الثلاثة.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن المصابين الأربعة عانوا من جراء استنشاقهم الدخان، حيث وصفت حالة طفلة (سنتان) وطفل (6 سنوات) بالحرجة وقد جرى تقديم عمليات الإنعاش لهما.

ووصفت حالة طفل آخر (4 سنوات) والمرأة (50 عاما) بالخطيرة، وقد جرى تقديم العلاجات الأولية لهما وهما فاقدا الوعي.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لاستكمال العلاج.

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ، إن "التحقيق الأولي يشير إلى اشتعال كنبة وفرش في مدخل العمارة من جراء دفاية أسلاك".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحريق مع خبير الحرائق.