فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
23/01/2024 - 09:35

بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن: الاحتلال يطلق النار تجاه فلسطينية قرب رام الله

أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مستوطنة "بسغوت"، أطلقت الرصاص تجاه امرأة، لم تعرف هويتها بعد، ما أدى إلى إصابتها في القدم، قبل أن تعتقلها.

بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن: الاحتلال يطلق النار تجاه فلسطينية قرب رام الله

(Getty Images)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، النار على امرأة فلسطينية، وذلك بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي مدينة رام الله البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

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وعقب إطلاق النار عليها، اعتقلت قوات الاحتلال المرأة الفلسطينية التي أصيبت بجراح، حيث منعت مركبات الإسعاف من نقلها وتقديم العلاج لها.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مستوطنة "بسغوت"، أطلقت الرصاص تجاه امرأة، لم تعرف هويتها بعد، ما أدى إلى إصابتها في القدم، قبل أن تعتقلها.

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