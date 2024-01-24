البيت الأبيض: الحوثيون أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأربعاء إن قوات الحوثيين أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن على سفينة الحاويات "ميرسك ديترويت" التي ترفع العلم الأميركي في أثناء عبورها خليج عدن.

أكد البيت الأبيض أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، أطلقت ثلاثة صواريخ على سفن في البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، لكن تم اعتراض اثنين منها فيما أخطأ الثالث هدفه.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، "أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، أخطأ صاروخ هدفه... وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية الصاروخين الآخرين".

واعتبر أن الهجوم "يؤكد بكل وضوح بأن الحوثيين ما زالوا ينوون تنفيذ هذه الهجمات، ما يعني أنه سيتعيّن علينا بوضوح أيضا أن نقوم بما يتوجّب علينا القيام به لحماية الملاحة".

وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بأن الصواريخ أطلقت باتّجاه "سفينة الحاويات التي ترفع العلم الأميركي والمملوكة والمشغلة من الولايات المتحدة إم/في ميرسك ديترويت"، من دون أن تأتي على ذكر سفينة ثانية تم استهدافها.

وقالت "سنتكوم": "لم تسجّل أي إصابات وأضرارا في السفينة".