توقع قرار العدل الدولية الجمعة بشأن منح إجراءات طارئة لوقف الحرب على غزة

جنوب أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد غد الجمعة، حكمها بشأن ما إذا كانت ستمنح إجراءات طارئة لوقف الحرب في غزة. ومتحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا يقول إنه "لا يوجد بيان بعد"

جلسة المحكمة الدولية، قبل أسبوعين (أ.ب.)

تتوقع جنوب أفريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد غد الجمعة، حكمها بشأن ما إذا كانت ستمنح إجراءات طارئة لوقف الحرب في غزة، حسبما ذكر موقع أخبار جنوب أفريقيا "نيوز 24" اليوم، الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر.

وقال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا لوكالة رويترز إنه "لا يوجد بيان بعد". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على علم بالأمر ويحقق فيه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، أن تأمر بتعليق طارئ للحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، متهمة إياها بتنفيذ إبادة جماعية تقودها الدولة.

ورفضت إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ" وادعت أن لها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.

في الحكم الأولي، لن تتعامل محكمة العدل الدولية مع السؤال الرئيسي حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. وستنظر المحكمة فقط في تدابير الطوارئ المحتملة، والمقصود بها نوع من الأمر التقييدي بينما تنظر المحكمة في القضية بأكملها، والتي تستغرق عادةً سنوات.