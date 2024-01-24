هيئة بحرية بريطانية تقول إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن باليمن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن "حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب عدن في اليمن". ولم توضح الهيئة طبيعة الحادث المذكور.

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عصر اليوم الأربعاء، عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب عدن في اليمن.

وكانت قد قالت الهيئة، أمس الثلاثاء، إنها تلقت تقارير عن نشاط لمنظومة جوية مُسيّرة على مسافة 46 ميلا بحريا جنوبي المخا في اليمن.

ويأتي ذلك غداة هجمات جديدة نفذتها الولايات المتّحدة وبريطانيا، ليل الإثنين - الثلاثاء، على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، بحجة ردع الجماعة عن مواصلة استهداف سفن تجارية تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مُدمّرة.

وكان المتحدث الرسمي العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أكد، أمس الثلاثاء، أن الطيران الأميركي والبريطاني شن 18 غارة جوية على صنعاء وتعز والبيضاء خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن هذه الاعتداءات الأميركية البريطانية لن تمر من "دون رد وعقاب".

وكانت واشنطن ولندن قد أكدتا في بيان أصدرتاه ليل الإثنين - الثلاثاء، بالاشتراك مع دول أخرى شاركت في إسناد هذه الضربات، أنّ قواتهما شنّت "جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن".