جنين: شهيد برصاص الاحتلال في بير الباشا

أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الأسير المحرر وسام وليد الخشان استشهد، وذلك بعد إصابته خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرته داخل منزله في بير الباشا.

استشهد الشاب وسام الخشان غوادرة صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اشتباك في بلدة بير الباشا قضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي ساعات الصباح، حاصرت قوات الاحتلال منزل الشهيد ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة لداخل البلدة وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنزل المحاصر.

وذكرت مصادر محلية، أن مستعربين اقتحموا البلدة بتعزيزات عسكرية، وداهموا منزل عائلة خشان، بعد محاصرته، وأعدموا وسام من مسافة صفر.

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وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب وسام وليد محمد خشان (24 عاما)، وهو أسير محرر، برصاص الاحتلال في بلدة بير الباشا قضاء جنين.

وقال شهود عيان، إن أصوات إطلاق نار واشتباك سمعت خلال محاصرة المنزل، حيث رفض الشهيد تسليم نفسه وخاض اشتباكا مع القوات الخاصة التي حاصرت المنزل واعتقلت شقيقه الأسير المحرر أحمد الخشان.

يشار إلى أن الشهيد وسام الخشان أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وهو أحد عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام في جنين.