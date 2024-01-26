إصابة حرجة برصاص قوات الاحتلال الحي قرب جنين

داهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل في البلدة، في وقت اعتلى قناصته عددا من أسطح المنازل وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الحي إثر اقتحامها لبلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، وذلك قبيل انتصاف ليل الجمعة – السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي من قرية دير أبو ضعيف، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو ضعيف وأغلقت مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل في البلدة، في وقت اعتلى قناصته عددا من أسطح المنازل وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط قرى الجلمة وعرانة وبيت قاد وجلقموس وجلبون في محافظة جنين.

وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال وسط البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال مساء الجمعة بالضرب على شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واقتحمت قرية زبدة.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشابين على حاجز عسكري نصبته بالقرب من زبدة، كما أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا وهو طالب في الجامعة العربية الأميركية بعد اقتحامها قرية عين قينيا غرب رام الله، وذلك بعد أن احتجزت عددا من الشبان.