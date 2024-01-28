مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة 24 بهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن وواشنطن تتوعّد بالرّد

مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية وإصابة أكثر من عشرين آخرين في هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب حدود سورية، ونفى الأردن أن الهجوم قد وقع على أرض أردنية، فيما توّعّد الرئيس الأميركيّ، بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

قُتل ثلاثة عسكريين أميركيين، فيما أُصيب أكثر من عشرين آخرين، في هجوم بمسيّرة، استهدف قاعدة في الأردن قرب الحدود مع سورية، بحسب ما أكّدت القيادة المركزية الأميركية، مساء اليوم الأحد. في المقابل، نفى الأردن وقوع الهجوم على أراضيه، مشيرا إلى أنه "استهدف قاعدة التنف في سورية خارج حدود الأردن".

وأفادت تقارير صحافية، "بمقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية، وإصابة نحو عشرين آخرين في هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب حدود سورية"، قبيل تأكيد القيادة المركزية الأميركية، "مقتل 3 من أفراد الخدمة وإصابة 25 في هجوم على قاعدة أميركية بالأردن".

وقال الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، إن "الهجوم على قواتنا الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين، نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران، تعمل بسورية والعراق"

وأضاف: "سنواصل التزامنا بمكافحة الإرهاب، وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا في الأردن، وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".

وتابع بايدن في بيان: "نجمع المعلومات عن هذا الهجوم، ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران"، مضيفا: "سنحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا، وبمكافحة الإرهاب"، على حدّ قوله.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم، أن "هذه أول مرة يقتل فيها جنود أميركيون في هجمات على مصالح أميركية منذ بدء الحرب على غزة".

وكانت "حزب الله" في العراق ، قد أعلنت في بيان أصدره في وقت سابق اليوم، أن مقاتليها استهدفوا "فجر اليوم الأحد، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سورية، وهنّ قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة ’زفولون’ البحرية"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

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