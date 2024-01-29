إيران تعدم 4 جواسيس مرتبطين بجهاز الموساد

ذكرت الوكالة الإيرانية أنه تم القبض عليهم قبل تنفيذهم مخطط تفجير أحد مجمعات وزارة الدفاع في المجال الصاروخي والدفاعي في أصفهان العام الماضي.

نفذت السلطات الإيرانية صباح اليوم الإثنين، حكم الإعدام بحق 4 جواسيس، وصفتهم بـ"المخربين"، وذلك لارتباطهم بجهاز الموساد، وذلك وفقا لما أفادت وكالة "إيرنا".

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وقالت وكالة "إيرنا" إن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أفراد من خلية تجسس تابعة لـ"الموساد" الإسرائيلي صباح اليوم.

وذكرت الوكالة الإيرانية أنه تم القبض عليهم قبل تنفيذهم مخطط تفجير أحد مجمعات وزارة الدفاع في المجال الصاروخي والدفاعي في أصفهان العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام في أربعة أشخاص متهمين بالتورط مع الموساد.

وقالت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران إنه "تم إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد، بتوجيه من مسؤولي الموساد".

وأتى تنفيذ حكم الإعدام بالأشخاص الأربعة بعد أيام من مقتل الجنرال في "الحرس الثوري" سيد رضي موسوي بغارة إسرائيلية في سورية، وبعد يوم واحد من تشييعه في إيران.

وأشار الموقع إلى أن سجينا آخر بالتهم نفسها، نقلته السلطات إلى زنزانة الحبس الانفرادي، وكان قد ظهر غي أثناء استجوابه من قبل عملاء الموساد داخل حدود إيران في شريط فيديو نشر في أيار من العام الماضي.

يذكر أن السلطات الإيرانية أعدمت، في وقت سابق من الشهر الماضي، سجينا متهما بالتجسس لصالح الموساد وأجهزة استخبارات أخرى في سجن زاهدان المركزي.