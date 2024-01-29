الحوثيون يقصفون سفينة تابعة للبحرية الأميركية في خليج عدن

أطلقت القوات البحرية التابعة لجامعة الحوثي مساء الأحد صاروخا بحريا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأميركية أثناء إبحارها في خليج عدن، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات العسكرية للحوثيين دفاعاً عن اليمن ومساندة للشعب الفلسطيني.

وأصدر الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، بينان جاء فيه: "أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد، صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأميركية "lewis B puller" أثناء إبحارها في خليج عدن.

وأوضح سريع أن من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأميركية التي تشارك في شن العدوان على اليمن.

وأكد المتحدث باسم جماعة الحوثي في بيانه أن عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعا عن اليمن، وتأكيدا على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأضاف سريع في بيانه إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".