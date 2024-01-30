مصرع شاب دهسه قطار في النقب

أسفر حادث دهس تحت عجلات قطار في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم، عن مصرع شاب، في الثلاثينيات من العمر.

لقي شاب، في الثلاثينيات من العمر، مصرعه بعد أن تعرض للدهس من قبل قطار في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 08:23 وصل بلاغ على مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة النقب، حول إصابة أحد المشاة بقطار بالقرب من (نباطيم)، وأفاد مسعفون ومضمدون بأن رجلا يبلغ من العمر 25 عامًا لا توجد عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة ويعاني من إصابات متعددة، وأقروا وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه، وجمعت الأدلة والبراهين من موقع الحادث، ولم تعلن عن أية تفاصيل أخرى.