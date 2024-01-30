هنية: ندرس مقترح باريس للرد عليه على قاعدة أن الأولوية لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع الذي عقد في باريس، يوم الأحد الماضي، وأنها بصدد "دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع".

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جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، "تعقيبًا على التطورات المتصلة باجتماع باريس" الذي عقد بمشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس الموساد، دافيد برنياع؛ و"ما تم تداوله فيه من أفكار لوقف العدوان والإفراج عن الأسرى".