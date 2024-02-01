الحوثيون: استهداف سفينة تجارية بريطانية بالبحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل

قالت القيادة المركزية الأميركية، إن صاروخين بالستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن دون تسجيل أضرار.

أعلن الحوثيون مساء اليوم، الخميس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل بصواريخ بحرية مناسبة.

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وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة".

وأضاف أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".

وفي السياق، قالت القيادة المركزية الأميركية، إن صاروخين بالستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن دون تسجيل أضرار.

وذكرت أنها أسقطت اليوم طائرة بدون طيار فوق خليج عدن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق الخميس، إنها تلقت تقريرا عن حدوث انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة غربي الحديدة في اليمن.

ويأتي ذلك فيما تتواصل عمليات الحوثيين ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والمتجهة إليها في البحر الأحمر، وذلك تضامنا مع قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادتا إدراجهم على قائمة "الجماعات الإرهابية".

وقال صندوق النقد الدولي في بيان صدر عنه الأربعاء، إن "الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30%".