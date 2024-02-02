الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في منطقة إيلات بصواريخ بالستية

أشار سريع إلى أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في البر والبحر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

أعلن الحوثيون مساء اليوم، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في منطقة إيلات، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك على لسان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، حيث قال إن "القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية".

اعتراض صاروخ أرض - أرض أطلق نحو إسرائيل في منطقة البحر الأحمرhttps://t.co/aAHQX8Z1M9 pic.twitter.com/5PpOaxW2EF — موقع عرب 48 (@arab48website) February 2, 2024

وأضاف "تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وذلك استجابة لنداءات شعبنا اليمني الحر ونداءات كل الأحرار من أبناء أمتنا العربية والإسلامية".

وأشار سريع إلى أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في البر والبحر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته من الدفاع الجوي اعترضت بواسطة منظومة "حيتس" صاروخ أرض – أرض فوق البحر الأحمر بعد إطلاقه نحو إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، وذلك "تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأعلن الحوثيون اليوم أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا نفذتا هجوما بعدة غارات على محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأورد إعلام تابع للحوثيين، أن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بـ4 غارات منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة"؛ دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق، أعلن الإعلام ذاته أن "العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات جديدة على منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة"، ما يرفع حصيلة غارات اليوم إلى 7.