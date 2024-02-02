6 قتلى في غارات أميركية استهدفت عدة مواقع في سورية

نفذت الطائرات 4 جولات من الغارات على مواقع للمليشيات الإيرانية بدير الزور، 3 منها على الميادين وأخرى على البوكمال، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة؛ وفقا للمرصد السوري.

نفذت الولايات المتحدة الأميركية غارات على عدة مواقع في سورية، وذلك ردا على هجوم بطائرة مسيّرة استهداف قاعدة أميركية بالأردن وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكد مسؤول أميركي بدء غارات على سورية ردا على هجوم الأردن، فيما قال آخر إن "الضربات في سورية تمثل بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 6 من الميليشيات الإيرانية قتلوا بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب 4 آخرين نتيجة الغارات الجوية على منطقة الحيدرية ببادية الميادين، كما استهدفت الغارات مزارعين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور.

واستهدفت الغارات منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية.

ونفذت الطائرات 4 جولات من الغارات على مواقع للمليشيات الإيرانية بدير الزور، 3 منها على الميادين وأخرى على البوكمال، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة؛ وفقا للمرصد السوري.

يتبع...