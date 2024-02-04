سوليفان عن الصفقة المُحتملة: لا اتفاق وشيكا ومن الصعب تحديد جدول زمنيّ

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لشبكة "إن بي سي" الأميركية: الضربات التي بدأناها الجمعة ليست نهاية الأمر وسنشن ضربات أخرى وسنتخذ إجراءات إضافية.

أكّد البيت الأبيض، مساء اليوم الأحد، أنه لا يمكن القول إن الاتفاق بشأن التوصُّل إلى صفقة تبادُل أسرى مُحتملة؛ "وشيك"، لافتا إلى أنه يصعب تحديد جدول زمنيّ بشأن ذلك.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، في تصريحات أدلى بها لشبكة NBC الأميركيّة: "نريد جميعا نهاية للحرب لكن يجب أن تكون هذه النهاية جدية ومستدامة".

وذكر أنه "لإنهاء الحرب نحتاج إلى عودة جميع الرهائن، وضمان عدم قدرة حماس على تشكيل تهديد لإسرائيل".

وأضاف سوليفان: "لا يمكن القول إن الاتفاق وشيك وهذا النوع من المفاوضات يتم ببطء ثم يتسارع ومن الصعب وضع جدول زمني".

"الضربات التي بدأناها الجمعة ليست نهاية الأمر"

وفي سياق ذي صلة، وفي تصريحات للشبكة ذاتها، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الرئيس جو بايدن، أمر بالرد على الهجمات، التي نتعرض لها، بشكل "حازم وجدي"، وهو ما يحدث.

وأضاف سوليفان أن "الرئيس كان واضحا جدا منذ البداية بأنه عندما تستهدف قواتنا، فسوف نرد". وأضاف: "الرئيس مصمم على الرد بقوة، لكننا لا نبحث عن حرب أوسع في الشرق الأوسط".

وشدد على أن "الضربات، التي بدأناها الجمعة، ليست نهاية الأمر، وسنشن ضربات أخرى، وسنتخذ إجراءات إضافية".

وردا على سؤال إن كان لديه فكرة عن عدد الضحايا في صفوف الجماعات المُستهدَفة، قال سوليفان، إننا "نقيّم عددهم حاليا، وسنُعلم الرئيس بنتائج هذا التقييم قريبا".

واعتبر سوليفان أن الضربات الأميركية على مناطق في سورية والعراق، كان لها "تأثير جيد في إضعاف قدراتها".

وفجر السبت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، شن ضربات انتقامية في العراق وسورية، ضد 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعات مسلحة موالية له.

وأمس السبت، أعلنت الخارجية العراقية، عبر بيان، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن "الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية" في البلاد.

كما أوضحت الحكومة العراقية أن الهجمات الأميركية أدت إلى مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضرارا بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

وجاءت الضربات الأميركية ردا على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة أميركية عند الحدود الأردنية السورية قبل أيام، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين، حيث حمّلت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم الذي وُصف بـ"الأقوى" ضد الولايات المتحدة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.