مقتل مهندس مجلس جديدة المكر في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم، الثلاثاء، في جديدة المكر عن مقتل مهندس المجلس المحلي، أدهم حمود.

من المكان، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

قُتل مهندس مجلس محلي جديدة المكر، أدهم وليد حمود، في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدمت طواقم مركز حيان للعلاج المكثف العلاجات الأولية للمصاب (42 عاما) إثر تعرضه لإصابة حرجة من جراء تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا.

وأقر الأطباء في مستشفى نهريا وفاة المهندس حمود متأثرا بإصابته البالغة، في وقت لاحق.

ضحية الجريمة أدهم حمود

وأفيد بأن الضحية حمود قُتل في جريمة إطلاق نار خلال تواجده بسيارته بالقرب من المجلس المحلي وبجانب الملعب البلدي. وترك خلفه زوجة ثاكل وثلاثة أولاد.

ووفقا للشرطة فإنها باشرت التحقيق في جريمة قتل مهندس مجلس جديدة المكر. وقالت "يبدو أن خلفية الحادث جنائية".

وأفاد مراسل "عرب 48" أن مجلس محلي جديدة المكر سرّح الموظفين وأغلق أبوابه في أعقاب مقتل مهندسه، وساد الحزن والأسى بين زملاء وأهل وأصدقاء الضحية، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

وأعرب نائب رئيس مجلس جديدة المكر المحلي، مروان ميعاري، في حديثه لـ"عرب 48" عن شجبه واستنكاره بأشد العبارات لجريمة قتل مهندس المجلس المحلي، أدهم حمود.

وقال ميعاري إنه "فُجعنا بجريمة قتل مهندس المجلس المحلي، أدهم حمود، صباح اليوم، ولم نكن نتوقع حدوثها، فالمرحوم كان مهنيا وخلوقا وربطته علاقات طيبة مع الجميع. الجريمة وقعت كالصاعقة على كافة أهالي جديدة المكر".

وأضاف أن "حالة من الحزن والأسى سادت بين الأهالي في جديدة المكر. ندعو الشرطة إلى القيام بأداء عملها ومحاربة العنف والجريمة وإعادة الهدوء إلى القريتين خصوصا ومجتمعنا العربي عموما".

11 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقُتل 11 شخصا بينهم شابة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.