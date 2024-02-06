استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في عدوان إسرائيلي على حمص

عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع في منطقة حمص، نفذ من جهة البحر المتوسط وأجواء مدينة طرابلس، شمالي لبنان، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، كما أدى إلى تسجيل خسائر مادية.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما عدوانيا على مواقع في منطقة حمص في سورية، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بعضهم بحالة خطيرة؛ ولم تتضح حتى اللحظة طبيعة الأهداف التي استهدفها العدوان الإسرائيلي.

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وأحصت طواقم الإنقاذ والإسعاف حتى اللحظة 4 شهداء من جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة حمص، ولفتت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. وبحسب تقارير محلية، فإن العدوان أدى إلى تدمير مبنى بالكامل في حي الحمرا.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في سورية عن مصدر عسكري في جيش، قوله إنه "حوالي الساعة 00:30 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها".

وتابع المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة".

صـ ـواريـ ـخ "مـ ـجـ ـهـ ـولـ ـة" تـ ـسـ ـتـ ـهـ ـدف مواقع عسكرية في #حمص pic.twitter.com/aeizIBdaCX — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) February 6, 2024

وأفادت تقارير محلية بأن الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على مدينة حمص هي استشهاد امرأة وطفل وإصابة 7 آخرين بعضهم بحالة خطيرة؛ وأدى العدوان إلى تدمير بناء بالكامل في حي الحمرا حيث تعمل فرق الإنقاذ على انتشال الضحايا.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري ("سانا") قد أفادت بأن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في المنطقة الوسطى"، وأفادت بأنه تم إسقاط "عدد من الصواريخ، وسقطت أخرى في ريف مدينة القصير وتسببت باندلاع حرائق".

وذكرت تقارير صحافية أن "العدوان نفذ من جهة البحر المتوسط وأجواء مدينة طرابلس، شمالي لبنان"؛ وأكدت تقارير محلية "إصابة عدد من المدنيين من جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي بالقرب من الملعب البلدي وسط مدينة حمص‎".

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى "أضرار مادية واندلاع حرائق داخل حمص نتيجة استهداف العدوان الصهيوني المدينة وضواحيها". وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "أكثر من 9 انفجارات سمعت في مدينة حمص وريفها ناجمة عن قصف خارجي".

وأشار المرصد إلى "صواريخ مجهولة تستهدف مواقع عسكرية في حمص". وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن "فرق الإنقاذ تسعف الجرحى من بين الركام الذي سببه العدوان الإسرائيلي على المنطقة الوسطى في حمص وبعضهم حالته خطرة".

ومساء السبت الماضي، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم برا وجوا أكثر من 50 هدفا لحزب الله اللبناني في الأراضي السورية منذ بدء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على مدينة حمص: استشهاد امرأة وطفل وإصابة 7 آخرين.



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وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قُتل ثمانية أشخاص، بينهم عناصر في مجموعات موالية لطهران، في قصف إسرائيلي استهدف مقرًا لهذه المجموعات في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، قُتل 13 شخصًا بينهم خمسة مستشارين في الحرس الثوري الإيراني، من جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حيّ المزة في دمشق، وفق المرصد.

وتتزامن هذه الضربات مع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ومنذ نشوب الحرب، استهدفت إسرائيل مرارًا الأراضي السورية.

واستهدفت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، قوات إيرانية ومجموعات موالية لطهران في سورية والعراق، في قصف خلّف 45 قتيلًا على الأقلّ، بينهم مدنيون، بدعوى الرد على مقتل ثلاثة جنود أميركيين بهجوم على قاعدة في الأردن.