كأس آسيا: الأردن يصعق كوريا الجنوبية ويبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه

بهدَفي يزن النعيمات وموسى التعمري؛ المنتخب الأردنيّ يصعق نظيره الكوري الجنوبي، ويبلغ نهائي كأس آسيا، للمرة الأولى في تاريخه.

بلغ الأردن المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الصاعق على كوريا الجنوبية 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد أحمد بن علي.

وسجل يزن النعيمات (53) وموسى التعمري (66) الهدفين.

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت، على استاد "لوسيل" مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وإيران على استاد الثمامة.

وكان المنتخبان التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل بعد أن تقدم النشامى 2-1 حتى الوقت بدل الضائع.

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