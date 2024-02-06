مصرع علي خطيب من دير حنا خلال عمله داخل مصنع في كرميئيل

أسفر حادث عمل داخل مصنع في مدينة كرميئيل بمنطقة الشاغور، اليوم الثلاثاء، عن مصرع العامل علي خطيب (37 عاما) من قرية دير حنا.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي العامل علي خطيب (37 عاما) من دير حنا مصرعه بعد سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في مصنع بشارع (هحروشيت) في مدينة كرميئيل بمنطقة الشاغور، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 11:47 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة (آشير)، حول سقوط عامل عن ارتفاع حوالي 10 أمتار أثناء عمله في أحد المصانع في كرميئيل. أبلغ مسعفون ومضمدون عن إصابة رجل يبلغ من العمر 30 عامًا، لا تظهر عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة، مع إصابة في الرأس، وأقروا وفاته".

ضحية الحادث علي خطيب

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، أن 7 عمال بينهم 5 عرب، لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم.

ووفقا لجمعية "عنوان العامل" فإن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد خلال العام الماضي 2023، في حين أصيب 728 عاملا غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.