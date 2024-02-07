الحوثيون يشنون هجمات متعددة بصواريخ باليستية بالبحر الأحمر وخليج عدن

يأتي ذلك، فيما انطلقت الفرقاطة الألمانية "هيسن" إلى البحر الأحمر، للمشاركة ضمن المهمة الدولية المشتركة لحماية خطوط الملاحة قبالة سواحل اليمن.

شن جماعة الحوثي فجر اليوم الأربعاء، هجمات متعددة بصواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فيما اعترضت مدمرة أميركية صاروخا حوثيا استهدف ناقلة يونانية.

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وأطلقت جماعة الحوثي 6 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن، بحسب الجيش الأميركي.

يأتي ذلك، فيما انطلقت الفرقاطة الألمانية "هيسن" إلى البحر الأحمر، للمشاركة ضمن المهمة الدولية المشتركة لحماية خطوط الملاحة قبالة سواحل اليمن.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان لها إن "جماعة الحوثي شنوا هجمات بصواريخ باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وبحسب البيان، فإن الحوثيين حاولوا ضرب ناقلة بضائع تملكها اليونان، بينما كانت تعبر خليج عدن، حيث أبلغت ناقلة البضائع اليونانية عن أضرار طفيفة لكن دون إصابات وواصلت إبحارها، وذلك بعد أن اعترضت مدمرة أميركية أحد الصواريخ الحوثية.