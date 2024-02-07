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07/02/2024 - 19:34

نتنياهو: نحن في طريقنا لانتصار مُطلَق خلال شهور... "اليوم التالي" هو اليوم التالي لحماس...

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نتنياهو: نحن في طريقنا لانتصار مُطلَق خلال شهور...

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل في طريقها لانتصار مُطلَق خلال شهور، مكررا أن الضغط العسكري هو الذي سيقود إلى استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وذكر نتنياهو أن "الاستسلام لمطالب حماس، لن يؤدي إلى تحرير المختطَفين".

وقال: "نحن في طريقنا إلى النصر الكامل، وهو في المتناوَل؛ إنها ليست مسألة سنوات بل أشهر".

وتابع نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي يتقدّم بشكل منهجيّ، لتحقيق جميع الأهداف القتالية التي حدّدناها"، مضيفا أنه "منذ البداية عقدت العزم على أن النصر الشامل هو هدفنا ولن نرضى بأقلّ من ذلك".

وأشار إلى ما يُطلَق عليه بـ"اليوم التالي"، وقال إن "’اليوم التالي’ هو اليوم التالي لحماس. وبعد أن نسقِط حماس، سنضمن أن تكون غزة منزوعة السلاح بالكامل، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها ضمان نزع السلاح؛ دولة إسرائيل".

تفاصيل أوفى تباعا...

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