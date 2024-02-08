شقيب السلام: قتيل ومصابان أحدهما فتى بحالة خطيرة إثر تعرضهم لإطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في شقيب السلام عن مقتل شاب وإصابة فتى ورجل بجراح خطيرة ومتوسطة، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 17 قتيلا.

قتل الشاب سلامة الصوفي وأصيب فتى ورجل بجراح خطيرة ومتوسطة من جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب، مساء اليوم الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ كانت حالة الضحية (35 عاما) قد وصفت بالحرجة، ووصفت جراح فتى (13 عاما) بالخطيرة بينما المصاب الثالث (50 عاما) بالمتوسطة.

وقال مضمدان وصلا إلى المكان، إن "المصابين وصلا بسيارات حيث كان أحدهم فاقد للوعي بينما المصابان الآخران كانا بوعيهما، وعلى الفور قدمنا لهم العلاجات الأولية ونقلناهم بسيارات العلاج المكثف".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج؛ بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهم متأثرا بجراحه الحرجة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ورجحت أن خلفية الجريمة نزاع جنائي بين عائلات؛ حسبما جاء في بيان لها.

17 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 17 شخصا بينهم شابة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.