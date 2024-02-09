استشهاد فتى برصاص الاحتلال وإصابة آخرين بمواجهات في بيتا قرب نابلس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عاما)، بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليها جيش الاحتلال في بيتا جنوب نابلس".

استشهد الفتى معاذ أشرف فالح بني شمسة، مساء اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقبل استشهاد الفتى، أفادت مصادر محلية بإصابة شخصين بالرصاص الحي، أحدهما وصفت بالخطيرة، وثالث إثر اعتداء بالضرب، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا، جنوب نابلس، كما جرى اعتقال شابين.

الشهيد الفتى معاذ أشرف فالح بني شمسة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عاما)، بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليها جيش الاحتلال في بيتا جنوب نابلس".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات، بينها اثنتان بالرصاص الحي، ويجري إنعاش قلب ورئتين لإحداها، والثالثة إثر اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

ولفتت إلى أن ذلك أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين خلال المواجهات.