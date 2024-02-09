سورية: عدوان إسرائيلي على دمشق ومحيطها

شنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سورية طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضا مواقع لجيش النظام السوري.

من استهداف أحد المواقع في محيط دمشق

سُمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق ومحيطها اليوم، الجمعة، فيما جرى تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لغارات عادة ما تشنها إسرائيل على عدة مواقع في الأراضي السورية.

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وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

وتتزامن هذه الضربات مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي تزداد الخشية من اتساع رقعتها.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سورية طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضا مواقع لجيش النظام السوري.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بانه محاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، استهدفت إسرائيل مرارا الأراضي السورية، وقد طال القصف مرات عدة مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأيضا مواقع تابعة لحزب الله.