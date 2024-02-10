احتجاجات ضد حكومة نتنياهو: اعتقالات بتل أبيب وإغلاق مسالك "أيالون"

تظاهر الآلاف ضد حكومة نتنياهو وأغلقوا شارع "كابلان" في مدينة تل أبيب، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 متظاهرين بشبهة الإخلال بالنظام.

أغلق متظاهرون بينهم عائلات وأقارب محتجزين وأسرى إسرائيليين في غزة مساء اليوم، السبت، مسالك "أيالون" باتجاه الجنوب للمطالبة بصفقة تبادل بشكل فوري.

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يأتي إغلاق مسالك "أيالون" تزامنا مع تظاهر عشرات الآلاف في ساحة المتحف بتل أبيب "تضامنا مع عائلات الأسرى" وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية.

تل أبيب: من إغلاق مسالك "أيالون" باتجاه الجنوب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى فوريةhttps://t.co/E3P2XlfoGp pic.twitter.com/OfaxgiHAIS — موقع عرب 48 (@arab48website) February 10, 2024

واعتقلت الشرطة 7 متظاهرين في أعقاب إغلاق مسالك "أيالون" وحررت مخالفات لخمسة متظاهرين آخرين، قبل أن تعيد فتح الشارع أمام حركة السير.

وفي مظاهرة أخرى، تظاهر الآلاف ضد حكومة نتنياهو وأغلقوا شارع "كابلان" في مدينة تل أبيب، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 متظاهرين بشبهة الإخلال بالنظام.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين أغلقوا شارع "كابلان" من كلا الاتجاهين، وفي أعقاب ذلك جرى تفريق المتظاهرين وإعادة فتح الشارع واعتقال 4 مشتبهين للتحقيق.

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو وإغلاق شارع في مدينة تل أبيب https://t.co/E3P2XlfoGp pic.twitter.com/LiJiSrNePI — موقع عرب 48 (@arab48website) February 10, 2024

إلى ذلك، نظمت احتجاجات أخرى في مواقع وبلدات إسرائيلية عديدة بعضها ضد الحكومة وتدعو إلى إجراء انتخابات وأخرى مطالبة بصفقة تبادل أسرى.

وتظاهر الآلاف في مفرق "حوريف" بمدينة حيفا، كما تظاهر الآلاف مقابل منزل نتنياهو في قيساريا فيما نظمت مظاهرة أخرى قرب منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في القدس المحتلة.

ودعا المتظاهرون الرئيس الإسرائيلي إلى الإعلان عن موعد محدد لإجراء انتخابات.