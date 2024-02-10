النقب: مصرع امرأة إثر حريق في منزل من الصفيح

تشير معطيات سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى أن استخدام دفايات الأسلاك، هو ما أدى إلى الحرائق في المنازل بالحوادث المذكورة.

لقيت امرأة مصرعها من جراء اندلاع حريق في منزل من الصفيح بإحدى القرى مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، ليل السبت – الأحد.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المرأة حيث عانت حروقا واستنشاق كمية كبيرة من الدخان.

وفي السياق، لقي 15 شخصا بينهم أطفال مصارعهم من جراء حرائق منزلية منذ بداية فصل الشتاء ولغاية 27 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتشير معطيات سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى أن استخدام دفايات الأسلاك، هو ما أدى إلى الحرائق في المنازل بالحوادث المذكورة.

ودعت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى عدم استخدام دفايات الأسلاك للتدفئة في المنازل وعدم ترك الأولاد لوحدهم ومراقبة تصرفاتهم وإبعاد كل ما هو قابل للاشتعال ووسائل التدفئة عن متناولهم؛ حسبما جاء في بيان لها.