اتهام شخصين من عين ماهل بـ"التخابر مع حماس والتخطيط لتنفيذ عملية"

ادعت الشرطة أنه "بالتعاون بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والوحدة المركزية في لواء الشمال (يمار)، تم الكشف عن خلية محلية حاولت المساعدة في تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد".

قدمت النيابة العامة، صباح اليوم الاحد، لائحتي اتهام بحق المربي رامي حبيب الله (43 عامًا) والشاب خالد صالح (36 عامًا) من قرية عين ماهل في منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت إليهما "التخابر مع حماس ونقل معلومات إليها".

وزعمت الشرطة أنه "بالتعاون بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والوحدة المركزية في لواء الشمال (يمار)، تم الكشف عن خلية محلية حاولت المساعدة في تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد".

وأضافت أنه "خلال التحقيق، تم اعتقال المربي رامي حبيب الله من عين ماهل، بشبهة المساعدة في عملية إرهابية داخل اسرائيل بإرشاد عناصر تابعة لحماس في الخارج، وخلال التحقيق معه تبين أنه مع بداية الحرب في غزة، قرر حبيب الله القيام بذلك وتوجه لناشطي حماس وعرض عليهم تنفيذ عملية في مصنع أمني قرب عين ماهل، وقام بإرسال المكان إليهم بشكل دقيق من أجل قصفه".

وأدعت الشرطة أن "قام المتهم رامي حبيب الله بمحاولة تجنيد آخرين لحركة حماس وتوجه لعدة أشخاص وطلب منهم الانضمام لحماس، بينهم خالد صالح من عين ماهل الذي اعتقل لاحقًا، بعد أن وافق على الانضمام وعرض عليهم نقل أسلحة من أجل العملية، كما تم اعتقال شخص آخر إداريا".