الحوثيون: استهدفنا سفينة أميركية بالبحر الأحمر بصواريخ بحرية وإصابتها بشكل مباشر

سريع: "قامت القوات البحرية بالقوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة ’ستار أيرس’ الأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

أعلن الحوثيون صباح اليوم، الإثنين، استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية وإصابتها بشكل مباشر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، قامت القوات البحرية بالقوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة ’ستار أيرس’ الأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية واستجابة لواجبها الديني والأخلاقي والإنساني مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وختم سريع بالقول "لن نتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة، وكذلك ردا على العدوان الأميركي البريطاني المستمر على بلدنا".

وفي وقت سابق، أبلغت سفينة عن استهدافها بصاروخين أثناء مرورها في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية؛ حسبما أفادت وكالتين بريطانيتين للأمن البحري صباح اليوم.

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، إنها تلقت "تقريرا عن حادثة على بُعد 40 ميلا بحريا إلى جنوب المخا في اليمن". وأضافت أن "القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين"، مشيرةً إلى أن طاقم السفينة بخير وأن السفينة واصلت مسارها إلى ميناء توقفها التالي.

من جهتها، أفادت وكالة أمبري البريطانية للأمن البحري أيضا بأن ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال "استُهدفت بصواريخ في حادثتين منفصلتين" في غضون 20 دقيقة و"ورد أنها أصيبت وتعرضت لأضرار مادية على الجانب الأيمن"، لافتة إلى أن السفينة كان على متنها فريق أمني مسلح خاص.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية مرتبة أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ولمحاولة ردعهم، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".