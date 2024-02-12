انفجارات قرب مطار حلب الدولي بسورية.. "ليس قصفا إسرائيليا"

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "الانفجارات نجمت عن قيام وحدات الهندسة التابعة لقوات النظام بتفجير قنابل وأجسام من مخلفات الحرب".

سمع دوي انفجارات في منطقة مطار حلب الدولي، فيما أفادت تقارير سورية بتصدي الدفاعات الجوية لعدوان استهدف المطار صباح اليوم، الإثنين.

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وأفادت وسائل إعلام تابعة للنظام، بأن "عدوانا صهيونيا استهدف مطار حلب الدولي، وسط تصد من الدفاعات الجوية السورية".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "الانفجارات نجمت عن قيام وحدات الهندسة التابعة لقوات النظام بتفجير قنابل وأجسام من مخلفات الحرب".

وأضاف أن "قوات النظام كانت قد أعلنت عن القيام بعملية تفجيرها منذ ساعات الصباح الأولى".

ونفى المرصد السوري ما تناقلته الوسائل الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن غارات إسرائيلية على مطار حلب الدولي.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سورية طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضا مواقع لجيش النظام السوري.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بانه محاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، استهدفت إسرائيل مرارا الأراضي السورية، وقد طال القصف مرات عدة مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأيضا مواقع تابعة لحزب الله.