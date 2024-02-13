حيفا: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

قتل 19 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

قتل الشاب نبيه طبراني (25عاما)، من مدينة حيفا، في جريمة إطلاق نار ارتكبت فجر اليوم الثلاثاء، بالقرب من بلدة نيشر.

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وأفادت طواقم الإسعاف أنها قدمت العلاج الميداني لشاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث أصيب بجراح حرجة، وقد تم إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الشاب تعرض إلى إطلاق نار خلال تواجده داخل مركبته في نيشر.

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 19 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.