مجمع ناصر الطبيّ بغزة: إصابة طبيب بنيران مسيّرة ونازحون محاصرون بدون طعام أو دواء

ذكرت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي يطلب من إدارة مجمع ناصر الطبي إخلاء من تبقى من النازحين"، لافتة إلى أن "أكثر من 1500 نازح لا يزالون داخل المجمع الطبي".

أُصيب طبيب فلسطينيّ بجراح، إثر إطلاق نارّ من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مجمع ناصر الطبيّ في خانيونس بغزة، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة في القطاع في بيان.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن "مسيرة إسرائيلية تطلق النار تجاه غرفة الأطباء بقسم الجراحة في الطابق الثالث بمجمع ناصر الطبي، وتصيب أحد أطباء الطوارئ بجراح متوسطة".

وشدد البيان على أن "الوضع كارثي ومقلق للغاية في مجمع ناصر الطبي، وحالة ذعر بين المتواجدين فيه".

وذكرت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي يطلب من إدارة مجمع ناصر الطبي إخلاء من تبقى من النازحين"، لافتة إلى أن "أكثر من 1500 نازح لا يزالون داخل المجمع الطبي".

وقالت إن "190 من كوادر مجمع ناصر الطبي، و 299 من أفراد عائلاتهم لا يزالون بداخله"، مضيفة أن "273 مريض لا يستطيعون الحركة و327 مرافق لا يزالون متواجدين في أقسام مجمع ناصر الطبي".

وأوضحت أن "من بين المرضى المتواجدين في مجمع ناصر الطبي 18 مريض في العناية المركزة، و3 أطفال في الحضانة، و35 مريض غسيل كلى".

وشددت على أن "مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ، ونحتاج إلى تنسيق لصيانة شبكة الصرف الصحي"، وأكدت "تكدّس النفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام وساحات المستشفى، مما ينذر بكارثة صحية".

وأشارت إلى "بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية خلال 72 ساعة على أقصى حدّ"، وإلى "نفاد الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين".

وقالت إن هناك "نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية للعناية المركزة، والعمليات، والطوارئ، والحضانة"؛ كما أكدت أن هناك "نقصا حادًّا في مياه الشرب ومياه النظافة الشخصية، وغسيل الكلى، نتيجة استهداف خزانات المياه وتعطلها، وعدم القدرة على صيانتها".

وطالبت الوزارة "كافة المؤسسات الدولية، بالعمل الفوري على حماية مجمع ناصر الطبي والمتواجدين فيه، وتوفير الطعام وحليب الأطفال والدواء والوقود".