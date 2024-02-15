استهداف موقع إسرائيليّ حدوديّ والاحتلال يقصف في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى بأن هناك نحو 100 ألف إسرائيلي تم إخلاؤهم في الشمال من منازلهم في البلدات الحدودية وهم لن يعودوا قبل إعادة الأمن.

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواقع في جنوب لبنان، فيما أطلق صاروخ باتجاه موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوب لبنان، بينما أعلن مجلس الجليل الأعلى إغلاق عدة الطرق أمام حركة المرور حتى إشعار آخر، وذلك بناء على تقييم الجيش الإسرائيلي للوضع الأمني.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، بأن هناك نحو 100 ألف إسرائيلي تم إخلاؤهم في الشمال من منازلهم في البلدات الحدودية، و"لن يعودوا قبل إعادة الأمن".

وأمس الأربعاء، استشهد 11 مواطنا لبنانيا على الأقل وأصيب آخرون، في ثلاث غارات إسرائيلية على بلدات الصوانة وعدشيت والنبطية جنوبي لبنان، وذلك بعد أن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين، أحدهم بجراح خطيرة، إثر استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة صفد، بهجوم صاروخي نُفِّذ من لبنان.

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