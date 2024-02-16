العثور على جثة شاب قُتل طعنا في الطيبة

أبلغ المسعفون والمضمدون من خدم "نجمة داود الحمراء" عن "إصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح في جسده، ولا توجد علامات تدل بأنه على الحياة، وأقروا وفاته".

عُثر على جثة شاب عليها علامات عنف داخل أحد المنازل في الطيبة، بمنطقة السهل غربي المدينة، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 07:25 ورد بلاغ على مركز الاستعلامات 101 في منطقة اليركون عن العثور على رجل فاقدا للوعي في أحد منازل مدينة الطيبة. وأبلغ المسعفون والمضمدون عن إصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح في جسده، ولا توجد علامات تدل بأنه على الحياة، وأقروا وفاته".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الضحية من خارج الطيبة، قُتل طعنا بالسكين داخل بناية.

وبحسب شهود عيان وجيران للبناية فإنه "في ساعات الفجر سُمع صوت دراجة نارية ومن ثم صوت شجار، وبعدها صمت، لم ننتبه أنه وقعت جريمة قتل، في هذه البناية تقع الكثير من الشجارات، حتى وصلت الشرطة وطوّقت المكان".

ولم تتوفر أية تفاصيل أخرى عن ملابسات الجريمة لغاية الآن.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.