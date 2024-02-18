استشهاد الشاب أنس دويكات برصاص الاحتلال شرق نابلس

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب أنس دويكات من نابلس، بالقرب من حاجز بيت فوريك، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، ليعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته.

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرب حاجز بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب أنس دويكات من نابلس، بالقرب من حاجز بيت فوريك، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، ليعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد دويكات، لافتة إلى أنه من بلدة روجيب.

وفي بيان مقتضب، أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد الشاب أنس جميل دويكات (26 عاما) برصاص الاحتلال عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس"، بدون تفاصيل إضافية.

وقبل استشهاد الشاب دويكات، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز بيت فوريك شرق نابلس، في كلا الاتجاهين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبّب بأزمة مرورية خانقة.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد قال، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا يمكنها هزيمة "حماس" بالقتال.

وشدّد بوريل في كلمة خلال مشاركته بندوة عقدت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا على وجوب طرح خطة مستقبلية للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وقال بوريل إن "الضفة الغربية هي العقبة الحقيقية أمام حل الدولتين، علما أنها تغلي إثر تزايد مستوى العنف ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي".

وفي وقت سابق اليوم، استشهد شابان وأُصيب آخر برصاص الاحتلال إثر اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال لمخيم طولكرم، فيما أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر تبادل إطلاق النار مع شبان فلسطينيين في المخيم.

وأعلن جيش الاحتلال أنه وبالتعاون مع جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)ـ قد تمكنا من اغتيال الشاب أحمد عوفي الذي يزعم أنه مسؤول عن عدة عمليات إطلاق نار على مواقع إسرائيلية.