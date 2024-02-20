غالانت في شمال البلاد: نأمل التوصّل لاتفاق يعيد السكّان و"سلاح الجوّ يعمل في دمشق وبيروت"

غالانت في شمال البلاد: نأمل التوصّل لاتفاق يعيد السكّان وسلاح الجوّ يعمل في دمشق وبيروت؛ سورية؛ لبنان؛ حزب الله؛ الحرب على غزة،

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال جولة أجراها إلى شمال البلاد، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيليّ "يعمل في دمشق وبيروت"، آملا في التوصّل إلى اتفاق من شانه أن يتيح عودة السكّان الإسرائيلين الذين تمّ إخلاؤهم إلى منازلهم.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، والذي أشار إلى أن أقوال غالانت جاءت خلال "زيارة قاعدة جوية" شمالي البلاد.

وبحسب البيان، فقد "استمع وزير الأمن إلى نبذة عن العمليات الروتينية والطارئة للمنظومة، واطّلع كذلك على قدرات المراقبة الجوية على كشف التهديدات المختلفة".

وقال غالانت في محادثة مع جنود من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية: "لدي تقدير كبير لما تفعلونه، لقد جئت إلى هنا، حيث نظام الكشف والسيطرة والاعتراض، للحصول على انطباع مباشر ورؤية الأمور".

وأضاف: "نحن في حرب في الجنوب (الحرب على غزة)، وعيننا مفتوحة، وهذه العين خلفنا نحو الشمال (المواجهة المتصاعدة مع حزب الله)".

وذكر غالانت أن "المعادلات التي ظنّ حزب الله أنه أنشأها، قد انهارت حينما يقرّر سلاح الجوّ والجيش الإسرائيلي الهجوم في دمشق، وفي بيروت، وفي صيدا، وفي النبطية وفي كل مكان؛ يقومون بهذا العمل، ولا توجد معادلة تقف في طريقهم".

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