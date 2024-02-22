دبورية: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في قرية دبورية عن مقتل شاب، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 24 قتيلا.

من مكان الجريمة في دبورية، اليوم

قتل الشاب أحمد سليمان جوفة (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في قرية دبورية، بعد ظهر اليوم الخميس؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 24 قتيلا.

وقدم طاقم طبي للمصاب العلاجات الأولية في المكان، ونقلوه إلى مستشفى (هعيمك) بمدينة العفولة، وسط إجراء عملية إنعاش.

وقال مسعف الطوارئ في "نجمة داود الحمراء"، هلال عزايزة، إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، كان هناك الكثير من الضجة هناك. أوصلونا إلى شاحنة كان يجلس فيها رجل يبلغ من العمر 28 عامًا فاقدًا للوعي ومصابًا بجروح نافذة. أجرينا له الفحوصات الطبية وكان بلا نبض ولا يتنفس. بدأنا على الفور العلاج الطبي المنقذ للحياة وإجراء عمليات الإنعاش المتقدمة التي شملت وقف النزيف والتدليك والتنفس وإعطاء صدمة كهربائية وإعطاء الدواء. قمنا بإدخاله إلى سيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء وإجلائه مع استمرار إجراء عمليات الإنعاش حيث أن حالته حرجة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وفجر اليوم الخميس، قُتل أحمد عبد الحي وابنه محمد في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة الطيرة الواقعة بمنطقة المثلث الجنوبي.

24 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 24 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.