مصابان بجراح خطيرة في حادثتي عنف بالطيرة والطيبة

أسفرت حادثتا عنف في الطيرة والطيبة عن إصابة شابين بجراح خطيرة، أحيلا على إثرهما إلى المستشى لتلقي العلاج.

أصيب شابان (33 و19 عاما) بجراح خطيرة في حادثتي عنف منفصلتين وقعتا في مدينتي الطيبة والطيرة، مساء الجمعة.

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في الطيبة، أفيد بأن الشاب أصيب جراء شجار اندلع وأسفر عن إصابات أخرى لم تعرف حجمها؛ دون أن تعرف خلفية الشجار.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفيي "بيلنسون" و"مئير" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 25 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.