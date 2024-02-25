أم الفحم: قتيل وإصابتان خطيرتان في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة أم الفحم، ظهر اليوم، عن مقتل شاب وإصابة شخصين آخرين بجروح وصفت بأنها خطيرة.

من مكان الجريمة في أم الفحم، اليوم (عرب 48)

قُتل شاب وأصيب شخصان آخران بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم، ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 12:10 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة جلبوع حول وقوع جرحى في حادثة عنف في أم الفحم. مسعفو نجمة داود الحمراء قدموا العلاج الطبي على الفور لجريحين، أحدهما في حالة خطيرة".

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء"، في بيان لاحق، بشأن مستجدات جريمة إطلاق النار في أم الفحم، بأنه "أقر الطاقم الطبي وفاة شاب (30 عاما) أصيب بطلق ناري في جسده. كما تم إجلاء جريحين، في الثلاثينيات من العمر، من مكان الحادث وحالتهما خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

ووفقا للشرطة فإن "التقرير الأولي يدور حول حادث إطلاق نار في أم الفحم. تم استدعاء عناصر من الشرطة إلى مكان حادث إطلاق نار في أم الفحم، أصيب خلاله أربعة رجال بإصابات متفاوتة. مزيد من التفاصيل لاحقا".