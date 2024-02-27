الرملة: إصابة خطيرة لفتى في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في الرملة عن إصابة فتى (13 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب فتى (13 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الرملة؛ مساء اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للفتى المصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وقال مضمدتان عالجتا المصاب، إن "الفتى وصل بواسطة سيارة إلى المركز الطبي في اللد، حيث لم يكن بوعيه الكامل وعانى إصابات اخترقت جسده، وقالوا لنا إنه أصيب في حادثة عنف بالرملة".

وأضافتا "على الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه إلى المستشفى بواسطة سيارة العلاج المكثف".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.